Мир за сутки: сбор хлама в Кишинева, рост цен на нефть, планы НАТО

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. В Кишиневе началась кампания по сбору электронных отходов: в городе появились контейнеры, куда можно складывать бытовые старые приборы. Всего в Кишиневе установлены 80 контейнеров и столько же на территории всей республики.

Все, что будет собрано, будет вывезено в Румынию, где произойдет сортировка. Сбор электронного хлама продлится месяц.

Рост цен на нефть

Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13% после сокращения добычи в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Максимум роста доходил до 19%, сообщает РИА Новости.

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Таким образом, ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent на открытии стоили 67,8 доллара за баррель (против 60,15 на предыдущем закрытии) и росли до 71,62 доллара (или 19,1%).

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на открытии поднялись до 60,09 доллара (против 54,8 на предыдущем закрытии) и достигали 63,47 доллара (или 15,8%).

Эксперимент по "четырехдневке" в России

В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

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Отмечается, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"На предприятиях работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — пояснил замглавы Минэкономразвития России Петр Засельский

Засельский добавил, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели, по его словам, можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, поскольку эксперимент в рамках лишь одной компании будет безрезультатным.

Планы НАТО по борьбе с советскими подлодками

На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к любым возможным контрмерам, пишет РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Так, на момент Карибского кризиса в 1962 году Советский Союз располагал порядка 300 дизель-электрическими субмаринами и несколькими атомными — силой, за которой ВМС Североатлантического альянса не могли поспевать. Таким образом, стратеги НАТО опасались, что "проблему можно решить только ядерным путем", то есть нанести ядерные удары по базам вдоль берега России, однако на такое западные военные решиться не могли.

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Некоторые из альтернативных предложений для противодействия советским субмаринам, подчеркивает издание, оказались стоящими, например, система звукового наблюдения — цепь подводных микрофонов, которая использовалась для обнаружения подлодок и продолжает работать до сих пор.

Однако другие идеи были комическими и сумасшедшими. Так, поскольку основной защитой субмарин считалась их малозаметность, в качестве способа устранения этого преимущества предложили сбрасывать с воздуха магниты, которые бы при прикреплении к корпусу субмарины вызывали шум, выдающий местоположения подводной лодки. Кроме того, пишет издание, для того, чтобы снять с субмарины эти магниты, также потребовалось бы время, а это в свою очередь понизило бы боевую готовность советского подводного флота.

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