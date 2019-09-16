Вниманию граждан РМ - в этом уголке Италии можно получить до 24 тысяч евро

Помощь в открытии собственного бизнеса оказывают власти одной из самых небольших провинций Италии, цель - привлечение инвестиций и людей в регион, в котором наблюдается стабильный отток населения.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. В итальянской провинции Молизе, являющейся одной из самых небольших в стране, можно получить субвенции на открытие собственного бизнеса. Как сообщают местные СМИ, такую меру власти региона предприняли для решения проблемы депопуляции некоторых городов и сел, расположенных в этой местности.

Официально выплата может достигать до 700 евро ежемесячно, а срок ее выплаты ограничен тремя годами - все зависит от предприимчивости и бизнес-способностей соискателя. Всего за три года заинтересованный в получении такой помощи человек может получить до 24 тысяч евро на открытие собственного дела.

Существует всего два условия, чтобы получить помощь: соискатель должен открыть и развивать свой бизнес в течении пяти лет в населенном пункте, где живет до 2 тысяч человек.

Причем власти региона не ограничивают предпринимателя в виде и специфике собственного дела - здесь каждый может выбирать сам.

Палитра предложений по открытию бизнеса в этом регионе богата.

Из 136 коммун региона Молизе, 100 имеют население, не превышающее 2 тысяч человек.

Цель проекта - остановить отток населения из провинций Италии, особенно тех, которые расположены на юге страны.

"Мы надеемся и на возвращение тех жителей, которые уехали из региона Молизе, а также на инвесторов из-за рубежа. Лишь такие меры смогут вернуть стабильную жизнь в наш регион", - заявил итальянским СМИ представитель местной власти Антонио Тедески.

На период 2019-2020 годов из бюджета выделено более 1 миллиона евро, чтобы помогать предпринимателям, решившимся приехать сюда.

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