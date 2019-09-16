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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры в Анкаре

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
В мире
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что сначала президенты побеседуют тет-а-тет, а затем, при необходимости, к ним присоединятся члены делегаций.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.

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Встреча российского и турецкого лидеров проходит в закрытом для прессы режиме. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сначала Путин и Эрдоган побеседуют в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к президентам присоединятся и члены делегаций двух стран.

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"Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Российскую делегацию в Анкаре представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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