Мир за сутки: ремонт в парке "Валя Морилор", признание Сноудена

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КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Гранитная лестница в парке "Валя Морилор" была сдана в эксплуатацию.

Новая лестница оборудована системой светодиодного освещения, кроме того, рабочие построили дождевые стоки и восстановили фундамент.

Гранитную лестницу в парке Валя Морилор построили в 1970 году. С тех пор ее капитально ни разу не ремонтировали.

Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.

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Сноуден написал об этом в своей автобиографической книге "Permanent Record: Meine Geschichte" ("Постоянная запись: моя история"), которая была презентована в Берлине вечером в рамках прямой линии с экс-агентом, отмечает РИА Новости.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

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Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.

Россия и Беларусь - план реинтеграции

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

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"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", — отметил Семашко, цитируемый РИА Новости.

В приветственном слове на форуме "Технопром-2019" дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

"Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко.

В США машина протаранила вестибюль башни Trump Plaza

Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек, передает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях (около 26 км) от Нью-Йорка.

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В автомобиле находился человек, и в настоящий момент неясно, был ли он ранен. Однако ранения получил человек, который находился в вестибюле отеля.

При этом полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.

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