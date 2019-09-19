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Встреча стран НАТО в Брюсселе

Существующие реалии: НАТО потеряло превосходство над Россией

© Photo: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
В мире
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Признание, что НАТО потеряло военное превосходство над Россией, доказывает: вложенные в эту сферу деньги потрачены не зря, полагает известный военный эксперт Игорь Коротченко.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Известный военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что "преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано".

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© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
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"Это признание существующих реалий. Российская армия сегодня является одной из лучших в мире. Причем мы способны вести боевые действия как обычным, классическим способом, так и гибридным. На примере Сирии наглядно продемонстрировано, что российская тактика и стратегия оказалась выше, чем у американцев", - сказал Коротченко, которого цитирует РИА Новости.

Аплодисментов, по его словам, в России никто не ждет, но "эти слова показывают, что деньги, потраченные на оборонно-промышленный комплекс и ВС, израсходованы не зря".

Коротченко полагает, что фактор военной силы сегодня очень много значит в мире.

"Мы полностью суверенны и готовы себя защитить при любых обстоятельствах. Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов", - заявил эксперт.

Отдельно Коротченко отметил фактор Сергея Шойгу: "Наши успехи во многом связаны с его стратегическим подходом к вопросам развития армии и ОПК".

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Теги:
Молдова, Россия, превосходство, НАТО


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