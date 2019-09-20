Пока вы спали: открытие МРЭФ в Кишиневе, землетрясение в Румынии, испытание Boeing

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В Кишиневе начал работу второй Молдо-российский экономический форум.

Около 1500 представителей бизнеса из разных стран мира съехались в Кишинев для участия в одном из крупнейших международных мероприятий года.

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С приветственным словом к гостям обратился президент Игорь Додон.

Следом слово взял исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров. Он поприветствовал участников и отметил важность проведения таких мероприятий.

"Россия и Молдова творят историю, создавая новые инструменты сотрудничества между странами", – заявил Назаров.

Одним из главных элементов этого взаимодействия является Молдо-российский экономический форум, считает политик.

Ожидается, что во втором Молдо-российском экономическом форуме примут участие 1500 человек, в Кишинев съехались представители 13 стран.

Землетрясение в Румынии, которое почувствовали в Молдове

Серия землетрясений продолжается в сейсмической зоне Вранча, что в Румыния. Там сегодня ночью произошло землетрясение магнитудой 4. Случилось оно в 2:11 в сейсмической зоне Вранча, пояснили специалисты Румынского института физики Земли, отмечает Sputnik.md.

Землетрясение произошло вблизи городов Нехойу (41 км), Одобештm (52 км), Ковасна (52 км), Бузэу (54 км), Рымнику-Серат (55 км).

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Напомним, что с начала сентября в этом районе уже произошло три землетрясения силой от 3,8 до 4,5 баллов по шкале Рихтера.

Boeing провела успешное испытание

Компания Boeing совместно с ВМС США успешно завершила первый испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray ("Скат"), говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Испытательный объект MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полет под руководством летчиков-испытателей Boeing, управлявших полетом с наземного поста управления в аэропорту MidAmerica в городе Маскута в штате Иллинойс", - говорится в заявлении, которого цитирует РИА Новости.

Как отмечает компания, самолет автономно вырулил на взлетную полосу и поднялся в воздух, после чего пролетел по заранее установленному маршруту.

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"Испытание подтвердило основные функции полета самолета и работу с наземной станцией управления", - говорится а заявлении.

Ранее сообщалось, что Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.

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