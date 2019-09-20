В СНГ обновят или отменят 10 тысяч устаревших ГОСТов

Стандарты и нормы, принятые до 1991 года, будут пересмотрены Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества независимых государств.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. До 10 тысяч советских ГОСТов могут быть пересмотрены Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ).

Почему в регионах России наблюдается дефицит молдавских фруктов – ответ дан>>>

Об этом агентству Sputnik рассказал начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Тимур Мансуров. По его словам, в настоящее время в фонде МГС насчитывается более 26 тысяч документов по межгосударственной стандартизации, около 10 тысяч из которых приняты до 1991 года, а 16 тысяч разработаны МГС после 1991 года. Изменения могут коснуться и документов, принятых в 1990-е годы.

"Если раньше стандарты закрепляли минимальные требования безопасности продукции и услуг, то в условиях возрастающей конкуренции фокус сместился на повышение качества. В этой связи и с учетом процессов цифровизации экономики государств – участников СНГ назрел вопрос о пересмотре, актуализации, а в случае необходимости и отмены устаревших требований, которые не отвечают современным реалиям. Речь идет о ГОСТах, принятых до 1991 года", - сказал Sputnik Тимур Мансуров.

По мнению международного чиновника, этот процесс должен быть взвешенным и проходить с привлечением широкого круга заинтересованных лиц: бизнеса, промышленности, госорганов, органов СНГ и Евразийского экономического союза.

"Важно отметить, что Международная организация по стандартизации (ISO) признает МГС в качестве региональной организации по стандартизации. МГС активно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации, Международной электротехнической комиссией, Европейской экономической комиссией ООН, Европейским комитетом по стандартизации, Американским обществом по испытаниям и материалам и другими организациями", - отметил Мансуров.

Битва за урожай в Молдове: будут ли в стране фрукты и хлеб в 2019 году>>>

По его данным из 16 тысяч ГОСТов, принятых за период деятельности МГС, более 50% гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

"Это, безусловно, способствует продвижению продукции, производимой в государствах – участниках СНГ, на международный и европейский рынки. По данным Всемирной торговой организации, повышение уровня гармонизации стандартов между странами на 10 % способствует повышению товарооборота на 3 %", - заявил сотрудник Исполкома СНГ.

Слусарь: скоро пересмотрят список тех, кто поставляет фрукты в Россию>>>

О состоянии дел в сфере межгосударственной стандартизации Тимур Мансуров докладывал на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

"Это плановый вопрос в повестке дня в рамках реализации стратегии экономического развития на период до 2020 года", - пояснил он агентству Sputnik.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK