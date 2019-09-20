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В СНГ обновят или отменят 10 тысяч устаревших ГОСТов

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Стандарты и нормы, принятые до 1991 года, будут пересмотрены Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества независимых государств.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. До 10 тысяч советских ГОСТов могут быть пересмотрены Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ).

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Об этом агентству Sputnik рассказал начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Тимур Мансуров. По его словам, в настоящее время в фонде МГС насчитывается более 26 тысяч документов по межгосударственной стандартизации, около 10 тысяч из которых приняты до 1991 года, а 16 тысяч разработаны МГС после 1991 года. Изменения могут коснуться и документов, принятых в 1990-е годы.

"Если раньше стандарты закрепляли минимальные требования безопасности продукции и услуг, то в условиях возрастающей конкуренции фокус сместился на повышение качества. В этой связи и с учетом процессов цифровизации экономики государств – участников СНГ назрел вопрос о пересмотре, актуализации, а в случае необходимости и отмены устаревших требований, которые не отвечают современным реалиям. Речь идет о ГОСТах, принятых до 1991 года", - сказал Sputnik Тимур Мансуров.

По мнению международного чиновника, этот процесс должен быть взвешенным и проходить с привлечением широкого круга заинтересованных лиц: бизнеса, промышленности, госорганов, органов СНГ и Евразийского экономического союза.

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"Важно отметить, что Международная организация по стандартизации (ISO) признает МГС в качестве региональной организации по стандартизации. МГС активно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации, Международной электротехнической комиссией, Европейской экономической комиссией ООН, Европейским комитетом по стандартизации, Американским обществом по испытаниям и материалам и другими организациями", - отметил Мансуров.

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По его данным из 16 тысяч ГОСТов, принятых за период деятельности МГС, более 50% гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

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"Это, безусловно, способствует продвижению продукции, производимой в государствах – участниках СНГ, на международный и европейский рынки. По данным Всемирной торговой организации, повышение уровня гармонизации стандартов между странами на 10 % способствует повышению товарооборота на 3 %", - заявил сотрудник Исполкома СНГ.

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О состоянии дел в сфере межгосударственной стандартизации Тимур Мансуров докладывал на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

"Это плановый вопрос в повестке дня в рамках реализации стратегии экономического развития на период до 2020 года", - пояснил он агентству Sputnik.

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