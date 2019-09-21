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Уличные торговцы

Пока все спали: открытие ярмарки, пожар в ТЦ, Кардашьян без грима

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Ежедневно читайте в подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. С 21 сентября, каждую субботу и воскресенье, в столичном секторе Буюканы будут проводиться осенние ярмарки. Об этом сообщили в претуре.

Сельхозпроизводители смогут выставлять свою продукцию рядом с парком "Алунелул" - по адресу Каля Ешилор, 11/4. Ярмарки будут открыты по выходным с 08.00 до 16.00.

"В ярмарке могут участвовать все сельхозпроизводители из пригородов Кишинева, а также из других районов Республики Молдова", - сообщили в претуре Буюкан.

Пожар в ТЦ Владивостока

Торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели в ходе сильного пожара, "относительно уцелел" первый этаж здания, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. 

Пожар в многоэтажке Кишинева
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар в многоэтажке Кишинева: на место приехали пять расчетов - фото

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался около 06.00 (23.00 пятницы по кишиневскому времени) и охватил тысячу квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет.

По данным спасателей, очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно от взрыва баллона.

Болезнь Кардашьян

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила селфи без макияжа, на котором видны последствия псориаза. Ее снимок опубликован в инстаграм-аккаунте Poosh (проект о красоте и здоровье, запущенный сестрой Ким Кортни Кардашьян — ред.).
На фотографии заметны красные пятна на щеках, подбородке и лбу 38-летней знаменитости.

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Публикация от Poosh (@poosh)

В интервью для Poosh Кардашьян рассказала, что впервые столкнулась с болезнью 13 лет назад из-за осложнений после обыкновенной простуды. Периодически ей удается избавиться на время от псориаза, но затем он появляется вновь.

При этом телезвезда призналась, что сейчас она принимает себя такой, какая она есть, и чувствует себя комфортно.

Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание, поражающее, в первую очередь, кожу. Считается, что природа этого заболевания аутоиммунная. Обычно недуг проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.

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