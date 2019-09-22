Пока все спали: рекорд Молдовы, сообщение директора Заворотнюк и землетрясение

Ежедневно читайте в подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Девятнадцатилетний молдавский тяжелоатлет Марин Робу установил в рывке европейский молодежный рекорд. В этом упражнении отечественный спортсмен показал результат 149 килограммов, выступая на чемпионате мира, который проходит с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд).

Робу выступал в группе "В" и в итоге показал всего 17-ю сумму (319 килограммов). На юниорском мировом первенстве результат в 320 килограммов дал спортсмену подняться на вторую строчку.

Ранее молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал одиннадцатым на чемпионате мира в Таиланде.

Молдова на мундиале представлена пятью спортсменами. Еще предстоит выйти на помост Тудору Чобану (вес до 96 килограммов), Екатерине Третьяковой (вес до 71 килограмма) и Елене Кылчик (вес до 87 килограммов).

Информация о Заворотнюк

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой. Об этом сообщает НТВ.

Майоров утверждает, что регулярно общается с Потаповой. По его словам, на этой неделе он связывался с ней, чтобы передать Заворотнюк привет. В ответ Потапова призвала его не верить всей информации в СМИ о состоянии здоровья актрисы.

"Пресса сильно преувеличивает", – написала она Майорову.

В августе появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.

Полсотни пострадавших

Двойное землетрясение в Албании в субботу привело к ранениям у 52 человек, передает портал издания Albanian Daily news со ссылкой на медиков.

"Как минимум 52 человека получили различные ранения. Здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес", - передает портал издания.

Первый подземный толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 по кишиневскому времени). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета сообщила, что магнитуда составила 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут, произошел толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что все пострадавшие приняты на лечение в травматологическую больницу столицы Албании и их жизни ничего не угрожает.

Материальный ущерб подсчитывается.

Накануне вечером, в 18.54, также произошло землетрясение в Румынии. Магнитуда составила 3,1, а очаг залегал во Вранче на глубине 103 километров.

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