Мир за сутки: визит Додона в США, наблюдательный полет над Россией, премия "Эмми"

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился в США с рабочим визитом. Глава государства проведет в Нью-Йорке неделю, где будет участвовать в различных мероприятиях, в том числе выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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Додон расскажет "о проблемах и достижениях страны, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта".

Также Додон встретится с представителями руководства США, влиятельных организаций и предпринимателями.

Наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США, Украины и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией России с 23 по 27 сентября.

"Наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации будет выполнен на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - сообщил Национальный центр по уменьшению ядерной опасности.

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Добавляется, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения, сообщает РИА Новости.

Кроме того, российские военные выполнят наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полет будет выполняться в период с 23 по 27 сентября с аэродрома открытого неба Любляна, его максимальная дальность составит 500 километров. Отмечается, что российский самолет наблюдения пройдёт по согласованному маршруту, а словенские специалисты на его борту проконтролируют применение аппаратуры наблюдения.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

США и Британия договорились заключить сделку к июлю 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства.

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Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания намерена работать с США по заключению сделки о свободной торговле после Brexit. Трамп, в свою очередь, сообщил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.

Сообщается, что Трамп и Джонсон могут огласить это решение в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН.

"Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. Это большая победа для нас, Трамп также готов кричать об этом в США. По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США", - заявил источник, цитируемый РИА Новости.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Так называемый "бэкстоп" - главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, а это, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.

"Чернобыль" завоевал премию "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

"Чернобыль" завоевал Emmy в категории "лучший мини-сериал".

В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

"Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи", - сказал, получая награду, создатель сериала Крэйг Мэйзин.

Он также завоевал Emmy за сценарий к "Чернобылю", а премией Emmy за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.

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Лучшим актером в мини-сериале стал Джарель Джером за "Когда они нас увидят", а лучшей актрисой телеакадемики назвали Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон".

"Чернобыль" – пятисерийный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий, он вышел на телеканале HBO.

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