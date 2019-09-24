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Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в штаб-квартире в Нью-Йорке. 23 сентября 2019 года

Юная активистка обвинила мировых лидеров в краже ее мечты и детства -видео

© REUTERS / LUCAS JACKSON
В мире
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В ООН 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.

Руководители стран недостаточно активно борются с загрязнением атмосферы. Об этом заявила во время выступления в ООН 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг. Едва начав свою речь, она обвинила собравшихся лидеров государств в бездействии и "пустых обещаниях". Это эмоциональное заявление "разлетелось" по Сети.

"Я хочу сказать, что мы будем следить за вами. Это все неправильно, я не должна быть здесь. Я должна быть в школе, по ту сторону океана. А вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием", -  произнесла юная шведка.

При этом, активистка отметила, что ей "еще повезло", в то время как в разных уголках мира люди "страдают и умирают" и "рушатся целые экосистемы".

"Мы на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки об экономическом развитии", - обвинила собравшихся Грета Тунберг.

За свои шестнадцать лет  Грета Тунберг посетила массу протестных акций, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "Человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и британском парламенте.

Грета Тунберг считает изменения климата одной из главных проблем, стоящих перед человечеством. Школьница даже организовала движение европейских подростков "школьная забастовка за климат".



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