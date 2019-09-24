Трамп выдвинул ультиматум Европе - видео

Трамп сомневается в необходимости поддержки Украины и хочет поподробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит выделение финансовую помощь Украине. Он пригрозил, что это будет происходить до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.

"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — заявил американский лидер в штаб-квартире ООН, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции. Речь идет о выделении почти 400 миллионов долларов. Это случилось за несколько дней до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечалось, что Трамп сомневается в необходимости поддержки Украины и хочет поподробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.

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