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Дональд Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о собственных странах

© Sputnik / President of the Ukraine Press-Service/Nikolay Lazarenko
В мире
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Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал мировых лидеров больше ценить свои страны и народы.

"Обращаюсь ко всем собравшимся здесь сегодня лидерам: присоединяйтесь к нашей самой выполнимой миссии, которую может иметь человек… поднимайте свои страны, славьте свою культуру, историю, цените своих граждан, делайте свои страны сильными и процветающими, цените достоинство своих людей, и ничто не будет недостижимо для вас. Когда наши страны более великие, будущее будет светлее, наши люди будут счастливее, и наше партнерство будет сильнее", - заявил Трамп, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп с советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном
© REUTERS / TOM BRENNER
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По словам американского лидера, победившего на выборах под лозунгом "Сделать Америку снова великой" и подчеркивающего, что первостепенное значение для него имеют интересы США, "любовь к своей стране делает нас лучше для всех стран".

Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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