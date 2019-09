Пока вы спали: встречи Додона в США, санкции против Китая, жесткая посадка Boeing

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон продолжает свой визит в США. В Нью-Йорке он провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Прошлись по всему спектру двусторонних отношений и с удовлетворением констатировали продолжение реализации Соглашения о стратегическом партнёрстве, подписанного в октябре 2018 года в ходе официального визита господина Эрдогана в Республику Молдова. Поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах, в первую очередь, в Гагаузской автономии, а также в процессе ремонта здания администрации президента", - написал президент в соцсетях.

В этом же контексте обсудили ход строительства стадиона в Комрате, и турецкая сторона заверила нас в том, что работы будут завершены в установленные сроки.

Игорь Додон провел встречу с президентом Турции.

Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"В ходе беседы проанализировали всю повестку наших двусторонних отношений. Подчеркнул стратегический характер нашего сотрудничества, отметив, что Румыния является самым крупным торговым партнёром Республики Молдова", - отметил Додон.

Поблагодарил руководство Румынии за поддержку в наиболее важных областях и за реализацию множества значимых программ и проектов, в том числе в экономической, социальной и энергетической сфере. В этом же контексте подчеркнул, что отношения с соседним государством являются приоритетом для страны.

Игорь Додон пообщался с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Новые санкции США против Китая

США вводят новые санкции против двух китайских компаний и их сотрудников за транспортировку иранской нефти, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты предпринимают дальнейшие действия в рамках нашей кампании оказания максимального экономического давления против иранского режима и тех, кто способствует его дестабилизирующему поведению", — отмечается в заявлении Помпео, которое цитирует РИА Новости.

"Мы вводим санкции против некоторых китайских компаний за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана … вопреки санкциям США", — добавил он.

Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".

Новые санкции коснутся следующих компаний: Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). Отмечается, что эти две компании владеют фирмами, которые уже были внесены в санкционные списки США: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Кроме того, "США вводят санкции против пяти" сотрудников этих компаний.

Жесткая посадка Boeing в Барнауле

Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле составило 56 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

"Одна пассажирка находится в больнице", — уточнил собеседник агентства. Остальных осмотрели и отпустили домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

Как рассказали в региональном минздраве, у находящейся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи женщины диагностировали ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.

По предварительной информации, на следовавшем из Вьетнама судне произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметили в ведомстве.

