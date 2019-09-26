Жителям Молдовы опасно ездить в Одессу - есть риск заразиться

В Одессе снова наблюдается увеличение заболеваемости корью - за минувшие семь дней заболели пятеро детей и трое взрослых.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Гражданам Молдовы, которые часто ездят в Одессу, надо быть начеку - в городе у Черного моря распространяется корь, заразиться которой непривитому человеку очень просто.

По информации, распространенной Одесским областным лабораторным центром при министерстве здравоохранения Украины, ситуация с распространению вируса кори в Одессе остается тревожной. С начала нынешнего года в Одессе зарегистрированы 776 случаев кори, из которых 42,3% составили дети. Из всех заболевших около 90% не имели ни одной прививки против кори.

Между тем, как ранее сообщала корреспонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, молдавские врачи готовы к возможному проникновению кори в нашу страну.

"Угроза есть всегда. Мы очень многого добились в вакцинации. У нас была нормальная вакцинация, плоды которой мы пожинали — мы об очень многих заболеваниях забыли", — сказала врач-инфекционист.

В условиях многочисленных отказов от вакцинации, утверждает собеседница Sputnik Молдова, распространение заболевания становится непредсказуемым.

"Ни один специалист не может предугадать, как у нас будет развиваться ситуация. Если свыше 95% населения вакцинировано, нет шансов развития эпидемии. Все, что ниже 95% — вероятность повышает", — резюмировала Кирьякова.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в Молдове диагноз "корь" был поставлен в 340 случаях.

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Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью, общей интоксикацией.

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