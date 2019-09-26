Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В Париже скончался бывший президент Франции Жак Ширак, сообщает информагентство "Франс Пресс".

Жак Ширак умер в четверг утром на 87-м году жизни.

"Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи", - сказал зять бывшего французского лидера.

О смерти Ширака объявила семья. Причина смерти пока не уточняется.

Ширак стал первым высокопоставленным европейским политиком, посетившим Молдову. Это было в сентябре 1998 года. Его визит состоялся всего лишь через несколько месяцев после создания первой демократической правящей коалиции – Альянса за демократию и реформы. После этого визита на рынке республики появились крупные французские инвесторы - Lafarge и Voxtel (ныне Orange).

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932-го в Париже.

Учился в лицее Карно и Людовика Великого. Когда Жаку было 15-18 лет, одним из его учителей был бывший белогвардейский офицер, обучивший его русскому языку. В 19 лет работал три месяца на транспортном судне. Ширак служил во французской армии, в 1956-1957-м принимал участие в Алжирской войне и был ранен. Ширак получил высшее образование в престижнейших учебных заведениях Франции — Институте политических исследований и Национальной школе администрации (1957). После окончания учебы начал карьеру государственного служащего в Счетной палате.

В молодости Жак Ширакк разделял коммунистические идеи. В 1972-м он занял пост министра сельского хозяйства. В период с 1974-го до 1976-го был премьер-министром Франции.

В 1995-м Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах. При Шираке срок президентских полномочий во Франции был сокращен с 7 до 5 лет. Таким образом, Ширак стал последним президентом с семилетним сроком и первым президентом, избранным на пять срок.

Жак Ширак был главой Франции до 2007-го, выиграв вторые выборы в 2002-м.

При Шираке Франция вернулась к политике голлизма и дистанцировалась от США.

После сложения полномочий Жак Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции, а начиная с 15 ноября участвовал в его заседаниях.