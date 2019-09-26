Вашингтон расширил санкции против России

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".

В частности, в список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией "Совфрахт".

"В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой", — говорится в заявлении.

Под ограничения попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".

Москва новые санкции США считает абсолютно неприемлемыми.

Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, эти действия продолжают старую американскую политику, "которая основана на односторонних санкциях".

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