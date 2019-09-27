Шпионившая за Ассанжем охранная служба передавала данные ЦРУ

Испанская частная охранная фирма, которая вела круглосуточную слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, передавала полученные данные ЦРУ.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая охраняла эквадорское посольство с 2012 по 2018 годы, занимались сбором "всей возможной информации" на Ассанжа, в особенности о его адвокатах и помощниках.

В частности, камеры записали десятки встреч основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, с которыми тот обсуждал стратегию своей защиты.

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Помимо этого, таким образом были получены некоторые секретные планы команды Ассанжа, нацеленные на то, чтобы в замаскированном виде вывести его из посольства и доставить в Россию или на Кубу, сообщает РИА Новости.

Данные проекты не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.

Владелец охранной компании – Давид Моралес, бывший военный, служивший в спецназе морской пехоты Испании – предположительно, передавал аудио- и видеоматериалы американской разведке и, в частности, ЦРУ. В связи с этим против него начато судебное расследование в Испании.

Суд начал расследование жалобы Ассанжа, в которой тот обвинил Моралеса и его компанию в посягательстве на его частную жизнь, отмывании денег, взяточничестве и других преступлениях. При этом изданию не удалось взять комментарий у самого директора Undercover Global S. L..

По информации СМИ, впервые Моралес вышел на связь с представителями властей США в 2015 году. Затем он неоднократно сообщал сотрудникам компании в устной и письменной форме, что работал "на американцев", "которым якобы отправлял документы, видео и аудио встреч, которые австралийский активист проводил в посольстве", подчеркивает издание.

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Ранее сообщалось, что деятельность сотрудников Undercover Global S. L. в отношении "гостя" (как фигурировал Ассанж в их записях) усилилась после того, как к власти в Эквадоре пришел Ленин Морено. Каждый день материал оправлялся Моралесу. На вопрос, вела ли его фирма слежку за Ассанжем, бизнесмен ранее отвечать отказался.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

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Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

Как ожидается, британский суд рассмотрит дело об экстрадиции Ассанжа в США в начале следующего года.

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