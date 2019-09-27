Встреча Лаврова и Помпео в Нью-Йорке длилась чуть меньше часа

Майк Помпео воздержался от комментариев и не ответил на вопросы журналистов.

КИШИНЕВ 27 сен - Sputnik. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, которая состоялась на полях ГА ООН в Нью-Йорке, длилась чуть меньше часа.

Встреча прошла в закрытом для прессы формате. По итогам Помпео воздержался от комментариев и не ответил на вопросы представителей СМИ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва рассчитывала, что главы внешнеполитических ведомств России и США на встрече в Нью-Йорке смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введённых Вашингтоном ранее на этой неделе.