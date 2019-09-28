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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

Путин отправится во Францию, чтобы проститься с Жаком Шираком

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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19 0 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается приехать во Францию на церемонию прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин отправится на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщает РИА Новости.

Лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2007 года, экс-президент Франции Жак Ширак
© Sputnik / Сергей Гунеев
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Ранее президенту России было выслано приглашение из Елисейского дворца.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура во Франции в память о Жаке Шираке.

В этот же день в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в четверг утром на 87-м году жизни в кругу своей семьи.



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