Путин отправится во Францию, чтобы проститься с Жаком Шираком

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин отправится на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщает РИА Новости.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Ранее президенту России было выслано приглашение из Елисейского дворца.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура во Франции в память о Жаке Шираке.
В этот же день в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств.
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в четверг утром на 87-м году жизни в кругу своей семьи.