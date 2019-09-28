Путин отправится во Францию, чтобы проститься с Жаком Шираком

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается приехать во Францию на церемонию прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин отправится на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщает РИА Новости.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Ранее президенту России было выслано приглашение из Елисейского дворца.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура во Франции в память о Жаке Шираке.

В этот же день в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в четверг утром на 87-м году жизни в кругу своей семьи.