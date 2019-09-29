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Президент США Дональд Трамп, архивное фото

Пока вы спали: видеобращение Трампа, "кокаин в нижнем белье" и крушение Миг-29

© Sputnik / Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.  Президент США Дональд Трамп, несмотря на выходной день, записал видеообращение к нации. В нем американский президент разъяснил свою позицию по отношению к демократам, которые добиваются его импичмента.

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"То, что происходит сейчас, это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", - сказал он.

Это видеообращение появилось на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

А был ли кокаин?

Актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", задержали в субботу вечером в Москве со страным пакетиком. Н вопрос инспекторов о том, есть ли у нее что-то запрещенное с собой, актриса ответила: "Да, кокаин в трусах".

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Позже появилось сообщение ГУ МВД России по Москве, что "в ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамм, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин". В Сети появился ролик якобы с задержанием Бочкаревой.

Позже актриса  в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
"Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять", — сказала актриса. 

Самолет - вдребезги,  пилот выжил

Истребитель Миг-29 ВВС Словакии в субботу вечером потерпел крушение вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает словацкая газета SME.

По его данным, об инциденте сообщила представитель минобороны Словакии Данка Цапакова.

"Могу сообщить, что пилот выжил", - приводит издание ее слова.

Отмечается, что МиГ-29 разбился во время тренировочного полета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нехватка топлива.

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