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Борис Джонсон, фото из архива

Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II

© Lorne Campbell/Pool via REUTERS
В мире
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Доверие между Букингемским дворцом и канцелярией премьера Британии сильно подорвано.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.  Премьер-министр Великобритании попросил прощения у королевы Елизаветы II за свою просьбу одобрить приостановку работы парламента. Суд признал это решение незаконным. 

Борис Джонсон и Елизавета II
© AP Photo / Victoria Jones
Cолгал ли Джонсон королеве

По сообщению издания Sunday Times, в начале сентября Джонсон с санкции королевы пытался приостановить работу законодательного органа страны, однако 24 сентября верховный суд страны признал это решение незаконным, и парламент в среду вернулся к работе.

Источники сообщили газете, что по поводу решения Джонсона у королевы возникло большое беспокойство еще до вердикта суда. При этом премьер-министр позвонил монарху во вторник после того, как верховный суд вынес свое решение.

"Он позвонил королеве как можно быстрее, чтобы сказать, насколько ему жаль", - сообщил изданию источник.

При этом вся ситуация привела к тому, что доверие между Букингемским дворцом и канцелярией премьера было сильно подорвано. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что старшие советники королевы "сыты по горло" тем, что происходит.

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.

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