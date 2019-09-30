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Безработица в еврозоне в августе составила 7,5%

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Безработица в еврозоне в августе сохранилась на уровне июля в 7,5%, полагают аналитики, но сбудутся ли их прогнозы - узнаем сегодня в течение дня.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Данные о безработице опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 30 сентября.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Сегодня Федеральное агентство по трудоустройству Германии обнародует данные о безработице в стране. Ожидается, что в сентябре безработица составила 5%, как и месяцем ранее.

Также сегодня национальное статистическое бюро Великобритании обнародует окончательную оценку по росту ВВП в стране во втором квартале. Ожидается, что показатель в отчетном периоде увеличился на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном уменьшился на 0,2%.

Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные об инфляции. Аналитики ожидают, что по предварительной оценке инфляция в стране в сентябре составила 1,3% в годовом выражении и 0,1% в месячном. В августе показатели составили 1,4% и 0,2% соответственно.

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