Пока вы спали: карантин в Комрате, лесные пожары в России, радары в Молдове

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Все лесные пожары в России ликвидированы, пояснили в федеральной Авиалесоохране.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один, последний лесной пожар, отмечает РИА Новости.

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Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем, некоторые районы оказались окутаны дымом. В четырех регионах - в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров по поручению Владимира Путина были привлечены силы Минобороны.

По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Африканская чума в Комрате

В связи с выявлением очага африканской чумы в Комрате, на всех въездах в городу установлены стационарные посты досмотра транспортных средств.

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Сотрудники полиции и мэрии города следят за тем, чтобы водители проезжали через специальную дезинфекционную зону. Кроме того, ведется выборочная проверка машин. Под запретом находится перевозка живых свиней и свиных туш.

Посты действуют на въездах в город - на дорогах "Комрат-Кишинев", "Комрат-Кирсово", "Комрат-Конгазчик", "Комрат - Чок-Майдан", "Комрат-Ферапонтьевка".

Радары в в Молдове

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 30 сентября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

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- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 - 103 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 – 88 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 9 – 45 км;

- R 20: Оргеев – Резина;

- R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

- G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 - 28 км;

- R 3: Яловенский район;

- G 104: Хынчештский район;

- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 0 – 30/ 65 - 101 км.

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