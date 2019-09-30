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Перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис.

Церемония в память о Шираке проходит в Париже - LIVE

© Sputnik / Валерий Мельников
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Похороны бывшего президента Франции состоятся 30 сентября в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Церемония прощания с экс-президентом Франции проходит в эти часы в Париже. Попрощаться с Жаком Шираком приехали около 80 мировых лидеров.

Пятого президента Франции похоронят 30 сентября в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс. Она умерла три года назад.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет после продолжительных проблем со здоровьем. Ныне действующий глава государства Эммануэль Макрон в обращении к народу назвал Ширака "человеком, которого все любили так же сильно, как он любил всех".

Согласно опросу, опубликованному в воскресенье службой Ifop, 30% французов считают Ширака лучшим президентом страны, столько же процентов опрошенных назвали самым популярным лидером Шарля де Голля.

Ширак стал первым высокопоставленным европейским политиком, посетившим Молдову. Это  было в сентябре 1998 года. Его визит состоялся всего лишь через несколько месяцев после создания первой демократической правящей коалиции – Альянса за демократию и реформы. После этого визита на рынке республики появились крупные французские инвесторы - Lafarge и Voxtel (ныне Orange).



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