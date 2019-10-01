Пока вы спали: подготовка к саммиту ЕАЭС, приглашение Греты Тунберг в Госдуму

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании Высшего совета Евразийского Экономического Союза. Об этом глава государства написал в соцсетях.

"Очень приятное неформальное общение в преддверии открывающегося заседания Высшего совета Евразийского Экономического Союза", - рассказал Додон.

В Ереван уже прибыл премьер Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер Сингапура Ли Сяньлун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Также к ним присоединится президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Евразийский экономический союз действует с 2015 года и объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.

"Первого октября в Ереване президент России Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сообщила пресс-служба Кремля.

Участие президента Молдовы подразумевается в качестве страны-наблюдателя.

На заседании лидеры стран обсудят работу ЕАЭС и перспективы интеграционных процессов и наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Кроме того, к утверждению подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Также будут согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.

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В рамках заседания Высшего совета планируется подписать соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в России.

"...Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии и том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату", - говорится в письме, сообщает РИА Новости.

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В своем письме Власов подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы. Депутат также отметил, что восхищен силой воли и энергией, с которой эко-активистка борется за спасение планеты.

"Роскосмос" сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы.

С 2009 года Россия ежегодно отправляла к станции по четыре корабля "Союз" с экипажами. Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли.

Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года.

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Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС". Количество транспортных кораблей останется прежним. В 2019 году к МКС уже слетали два "Прогресса", запуск третьего планируется на конец года.

Сейчас "Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о перекрестных полетах своих космонавтов и астронавтов на кораблях друг друга.

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