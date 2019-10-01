18:33 01 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск

Что будет после Brexit дальше - ответ интересует многих

© AP Photo / Alastair Grant
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (95)
104 0 0

Еврокомиссия не получила от Британии предложений по Brexit, удовлетворяющих требованиям ЕС, это все при том, что страна может покинуть ЕС примерно через месяц.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Еврокомиссия так и не получила от Великобритании предложений по ситуации с ирландской границей после Brexit, сказала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева, которую цитирует РИА Новости.

Лондон, архивное фото.
© AP Photo / Alastair Grant
Ответ дан: страшит ли Brexit граждан Молдовы, работающих в Великобритании

"Мы не получили от Великобритании каких-либо предложений, которые бы удовлетворяли всем целям, о которых мы напоминали и достижения которых требовали. Это Великобритания должна представить работоспособные решения, которые бы удовлетворяли всем требованиям "бэкстоп": предотвращению появления жесткой границы, сохранению сотрудничества между югом и севером (на острове, где располагаются Ирландия и Северная Ирландия) и экономики на всем острове, защите единого рынка ЕС и места Ирландии в нем", - сказала она.

Туск: Евросоюз хочет избежать беспорядочного Brexit>>>

ЕС и Великобритания вернулись к диалогу по проблеме Brexit несколько недель назад. Ранее сообщалось, что страна представила Еврокомиссии ряд документов по вопросу Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
© REUTERS / POOL / Andrew Parsons
Что будет с мигрантами в ноябре после Brexit — заявление Лондона

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Макрон: Все зависит от "британских друзей", ЕС будет готов к любому Brexit>>>

Договор об отделении – то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и достаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.

Джо Джонсон
© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Brexit как яблоко раздора: с премьером разошелся во мнениях даже родной брат

ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.

Беспрецедентно: британский парламент отправляют "хорошо подумать над Brexit">>>

Механизм поддержки ирландской границы в его нынешнем виде и зафиксированный в многострадальном соглашении о Brexit предполагает, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом останется в таможенном союзе ЕС. Однако этот механизм не устраивает власти Великобритании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (95)

По теме

Мнение: ЕС и Британия могут избежать "жесткого" Brexit
"Гибкая" отсрочка: новых переговоров по Brexit не будет
Гусев: выход России из Совета Европы сравним с Brexit
Теги:
Европа, brexit


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Эхо трагедии: видео ДТП с участием Porsche и троллейбуса в Кишиневе
Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться