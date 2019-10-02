Мир за сутки: ДТП у мэрии Кишинева, обрушение моста на Тайване, испытания С-500

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КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Поздним вечером во вторник в столице рядом со зданием мэрии, на пешеходном переходе сбили девушку. На место ДТП прибыла скорая помощь, которая увезла пострадавшую в больницу.

Тем временем молдавский сегмент Интернета кипит - в соцсетях продолжают активно обсуждать серьезную аварию с участием люксового авто и троллейбуса. Читайте в обзоре Sputnik, что известно о пострадавших и виновнице аварии.

Отвод сил в Донбассе запланирован на 7 октября

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"По итогом дискуссий по вопросам безопасности контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском", - заявил Сайдик.

По его словам, в центре дискуссий на переговорах во вторник в Минске была "формула Штайнмайера".

"По рекомендации политически советников "нормандской четверки" от 11 сентября, сегодня члены контактной группы и представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера" для имплементации в украинском законодательстве", - отметил Сайдик.

Трамп назвал запуск импичмента переворотом

Президент США Дональд Трамп назвал переворотом процедуру импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия – ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина США!" — написал Трамп в Twitter.

Испытания оружия в Сирии

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", сообщили источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

По словам собеседников издания, при тестировании специалисты выявили "определенные проблемы" в работе техники, однако их удалось быстро устранить.

Уточняется, что испытания уже закончены и признаны успешными.

Как отметил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, в ходе испытаний, предшествующих поставкам в войска вооружений, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов.

По его словам, техника "испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ".

"Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению", — рассказал он, добавив, что Сирия хорошо подходит для таких испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли.

Обвал моста в тайваньском уезде Илань сняли на видео

В это время по мосту проезжала цистерна для бензина, которая в результате инцидента упала на пристань. Также под сооружением находились рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.

В пожарной службе заявили о госпитализации не менее десяти человек, включая водителя цистерны. Также легкие ранения получили двое членов патрульной службы.

В Будапеште стартовало турне работ лауреатов конкурса имени Стенина

Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в венгерской столице. Во вторник в Российском центре науки и культуры в Будапеште открылась выставка победителей смотра лучших молодых фотографов планеты, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

"Конкурс Андрея Стенина в нынешнем году отмечает свой первый юбилей — пятилетие. Он не только поддерживает фоторепортеров в начале их творческого пути, но и сохраняет и развивает высокие стандарты фотожурналистики, формирует критерии качества документальной фотографии. В 2019 году конкурс установил новый рекорд по количеству стран-участниц: почти 6000 работ из 80 стран. В центре каждой выставленной здесь работы — история человека, личности. Сквозной для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира", — сказал, открывая экспозицию, руководитель РЦНК в Будапеште Валерий Платонов.

© Sputnik / Мария Лопатто Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште

На выставке представлено несколько десятков работ репортеров из России, Италии, США, Германии, Франции, Испании, ЮАР, Индии, Турции и других стран. Фотографическая серия "Отверженные и земля" обладателя Гран-при конкурса итальянца Габриэле Чеккони — поистине трагическая эпика о вынужденном противостоянии человека и природы. Ее главные герои — мигрирующие беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. Героини кадра француза Франсиса Руссо "Женщины из Аругам Бэй" — жительницы Шри-Ланки, которые решили освоить серфинг. На снимке сирийца Самира Аль-Думи "От одного конфликту к другому" запечатлен мужчина, несущий раненую девочку после бомбардировки в пригороде Дамаска.

© Sputnik / Мария Лопатто Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште

Среди самых ярких кадров выставки 2019 года — серия "Ностальгия на грани вымирания" фотографа из Индии Сантану Дей. В ней он с филигранной техникой передает приметы исчезающих или уже исчезнувших профессий в Калькутте — от актеров-ряженых Бохурупи до уличных стекольщиков.

© Sputnik / Мария Лопатто Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште

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