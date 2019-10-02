Баллистическая ракета Minuteman III взлетает с базы Ванденберг - видео

Американские военные подчеркнули, что пуск не является ответом на события в мире или региональные конфликты.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Командование глобальных ударов ВВС США опубликовало видео пуска американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Запуск проводился с базы Ванденберг в Калифорнии.

"Испытания показали, что ядерные средства сдерживания США надежны, гибки и надлежащим образом готовы для предотвращения угроз XXI века и служат опорой для наших союзников", - говорится в сообщении командования.

Военные подчеркнули, что пуск не является ответом на события в мире или региональные конфликты.

После запуска учебная головная часть ракеты преодолела расстояние почти в семь тысяч километров и поразила цель в районе атолл Кваджалейн (Маршалловы острова, - Прим. ред.) в Тихом океане.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman в первую очередь предназначались для ядерного сдерживания в период холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной МБР наземного базирования, состоящей на вооружении американских войск.

Согласно последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, их производство остановили в 1978 году. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

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