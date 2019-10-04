Пока вы спали: Молдову залило дождями, Дания дала добро "Северному потоку-2"

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. В ночь с четверга на пятницу на Молдову обрушились дожди.

Синоптики обещают в северных районах даже грозы. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +11, +14 градусов по Цельсию.

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В выходные погода лучше не станет. В субботу, 4 октября, столбики термометров днем покажут в среднем +12, +15. Столько же ожидается и в воскресенье.

Дания сняла политические возражения с "Северного потока-2"

У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток-2" в ее исключительной экономической зоне, пишет РИА Новости.

По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.

При этом в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта указываются экологические соображения, а также приостановка добычи на крупнейшем датском месторождении. По мнению экспертов, это заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.

Дания сейчас остается единственной страной, не разрешившей прокладку труб. При этом газопровод готов на 80%, а строительство идет по графику.

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Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявили, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.

Запущены реакторы атомного ледокола

На новом, самом мощном в мире российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

Это означает, что началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за реакцией.

"Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", — добавил представитель госкорпорации.

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На ледоколе установлена новая российская реакторная установка РИТМ-200 из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное ее преимущество — в компактности и экономичности. У нее уникальная энергоэффективная интегральная компоновка, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

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