Пока вы спали: Молдову залило дождями, Дания дала добро "Северному потоку-2"

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. В ночь с четверга на пятницу на Молдову обрушились дожди.
Синоптики обещают в северных районах даже грозы. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +11, +14 градусов по Цельсию.
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В выходные погода лучше не станет. В субботу, 4 октября, столбики термометров днем покажут в среднем +12, +15. Столько же ожидается и в воскресенье.
Дания сняла политические возражения с "Северного потока-2"
У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток-2" в ее исключительной экономической зоне, пишет РИА Новости.
По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.
При этом в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта указываются экологические соображения, а также приостановка добычи на крупнейшем датском месторождении. По мнению экспертов, это заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.
Дания сейчас остается единственной страной, не разрешившей прокладку труб. При этом газопровод готов на 80%, а строительство идет по графику.
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Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявили, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.
Запущены реакторы атомного ледокола
На новом, самом мощном в мире российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".
Это означает, что началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за реакцией.
"Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", — добавил представитель госкорпорации.
На ледоколе установлена новая российская реакторная установка РИТМ-200 из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное ее преимущество — в компактности и экономичности. У нее уникальная энергоэффективная интегральная компоновка, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.
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