Требования "Мисс-Москва" к экс-королю Малайзии: жилье в Москве, дом в Лондоне

Кроме того, Оксана Воеводина потребовала у экс-короля Малайзии 1,9 миллиона рублей в месяц на содержание их общего сына Леона.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина потребовала после развода у экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V, более семисот миллионов рублей, сообщает Daily Mail.

Известно, что девушка запросила у бывшего супруга квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне стоимостью в 640 миллионов рублей и 1,9 миллиона рублей в месяц на содержание их общего сына Леона.

Как отмечают приближенные к султану люди, узнав о требованиях Воеводиной, Мухаммад возмутился: "За кого она меня принимает… за Билла Гейтса?"

Экс король недоумевал, на что может потребоваться такая сумма, если их сын Леон еще совсем маленький, а поступление в частную британскую школу для мальчиков, в Итонский колледж в ближайшем будущем не предвидится.

Пара поженилась в ноябре 2018 года. Брак распался, когда Воеводина была на четвертом месяце беременности, а о разводе, по словам Оксаны, она узнала из интернета.

Ранее Воеводина заявила, что сбежавший супруг ссылается на процедуру "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

При этом Мисс Москва уверяла, что до сих пор даже не догадывается, почему Мухамад мог так поступить.

Девушка заявила, что "все было хорошо", а потом он внезапно исчез.

Кроме того, она не получала официальных документов на расторжение брака, и при ней экс-король ни разу не произносил слово "развод".

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