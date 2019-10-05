Пока вы спали: пьяный дебош в самолете, испытание ракеты NSM, упорный Джонсон

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Азия, Америка и Европа - три континента, откуда пришли новости для нашего обзора.

Скандал "высокого полета"

Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

По словам собеседника агентства, на борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТK 416, находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета.

"Поэтому командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Пассажир был высажен с борта", - сказал источник.

Он добавил, что самолет вновь вылетел по маршруту следования до полуночи.

Испытано высокоточное оружие большой дальности

ВМС США провели запуск противокорабельной ракеты NSM в ходе учений в прибрежных водах острова Гуам.

"Боевой корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords класса Independence успешно продемонстрировал возможности ракеты NSM 1 октября во время учений Pacific Griffin", - говорится в заявлении тихоокеанского флота США.

Согласно заявлению, это первый запуск подобной ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я очень горжусь нашей командной работой, которая привела к успешному запуску NSM", - заявил командующий ВМС Мэтью Леман.

Противокорабельная ракета NSM - это ударное высокоточное оружие большой дальности, которое может находить и уничтожать вражеские корабли на расстоянии до 100 морских миль (185 км).

Ракета летит на предельно малой высоте над поверхностью моря, имеет возможность слежения за местностью и использует усовершенствованное устройство самонаведения для точного поражения цели в сложных условиях.

Джонсон стоит на своем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что намерен вывести страну из ЕС 31 октября, несмотря на то, что из представленных накануне в эдинбургском суде правительственных документов следует, что при необходимости он готов попросить ЕС об отсрочке Brexit.

"Новое соглашение или без соглашения – но не отсрочка", - написал Джонсон в Twitter.

​На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Опасаясь, что все идет к тому, что Джонсон, не ведя никаких переговоров, просто выведет ЕС без соглашения, парламентарии срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии нового соглашения с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.

Адвокат Джо Моэм опубликовал в пятницу правительственный документ, в котором говорится, что в случае, если условия не будут соблюдены, премьер не позднее 19 октября направит письмо ЕС с просьбой об отсрочке.

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