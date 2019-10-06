Пока вы спали: кто в мире главный, взрыв на нефтепроводе, слоновья жертвенность

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Европа, Америка и Азия - три континента, откуда пришли новости для нашего обзора.

Смена ролей на верху

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

По ее словам, рост влияния Москвы связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене.

В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии: в то время как президент США Дональд Трамп писал воинственные твиты, Россия представила себя как потенциального гаранта стабильности в регионе.

Мировое сообщество по-прежнему считает США главным геополитическим игроком, что, по мнению автора, объясняется силой привычки, а не логикой. Вашингтон не проявляет воли к лидерству, а также выходит из многих ключевых международных соглашений, что оказывает негативное влияние на ситуацию в мире, указывает она.

При этом Европа, как считает Паласио, является на международной арене лишь "системным координатором", который важен для процесса урегулирования конфликтных ситуаций. "В качестве ключевого глобального координатора Европа должна точно знать, для чего служат ее усилия", - заключает автор.

Атака, взрыв, разлив

В Колумбии совершено нападение на Трансандинский нефтепровод, компания-оператор Ecopetrol уведомила власти департамента Путумайо о загрязнении нефтью реки Гуамуес.

"Атака привела к разрыву трубы и разливу нефти в Орито, загрязнению реки Гуамуес. В момент нападения нефтепровод не функционировал, ограничительные клапаны были немедленно перекрыты, чтобы избежать дальнейшего загрязнения окружающей среды", - говорится в сообщении Ecopetrol в Twitter.

En lo corrido del 2019 se han registrado 19 atentados contra este oleoducto que transporta el crudo producido en el departamento de Putumayo y Nariño hacia el

puerto de Tumaco, en el Pacífico. pic.twitter.com/grmhX9B9uN — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) 5 октября 2019 г.

​Компания активировала план действий в экстренных ситуациях и работает над ликвидацией последствий совместно с муниципальными советами по управлению рисками и катастрофами.

По информации местных СМИ, за последний год совершены 19 нападений на трубопровод, ведущий из Путумайо и Нариньо в порт Тумако.

Пожертвовали собой

В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка, попавшего в водопад, об этом сообщает местный ресурс Matichon Online.

Трагедия произошла накануне. Сотрудники национального парка, услышав рев слонов, обнаружили в местном ручье утонувшего трехлетнего слоненка и двух взрослых особей, которые пытались спасти его и выглядели измученными.

Six elephants die at Khao Yai waterfall https://t.co/tpLkKOcPDL — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 5 октября 2019 г.

​Спустившись к нижней части водопада, рейнджеры обнаружили еще пять утонувших слонов. Выживших особей спустя несколько часов удалось спасти при помощи веревок.

Похожая трагедия произошла в этом же месте в 1992 году, тогда погибли восемь слонов.

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