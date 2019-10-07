В США опубликовали план "сдерживания" России в Черном море

Так, его авторы выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Россия модернизировала Черноморский флот и нарастила силы на юге страны, и предлагают меры по противостоянию "российской угрозе"

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Авторы отмечают, что в последнее время Россия "модернизировала свой Черноморский флот и нарастила силы на юге страны", передает РИА Новости.

По мнению экспертов центра, чтобы противодействовать усилению российского влияния в регионе, необходимо развернуть системы ПВО и установить береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Кроме того, предлагается расширить учения НАТО с участием Украины и Грузии для развития оборонных потенциалов этих стран.

В докладе также говорится, что альянс может добиться своей цели, перенеся "борьбу" с РФ в другой регион, где она более уязвима. Отмечается, что таким образом НАТО даст Кремлю понять, что "дальнейшая агрессия" РФ в Черноморском регионе будет иметь для нее последствия.

Эксперты также предлагают использовать и невоенные методы, такие как поддержка экономических проектов, интеграционных инициатив и помощь в развитии региональной инфраструктуры.

На Западе постоянно заявляют о растущей "российской угрозе". В частности, страны Восточной Европы, которые непосредственно граничат с Россией, просят НАТО о наращивании военных контингентов.

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В Москве отмечали, что за последние несколько лет количество войск альянса возросло в семь раз. Также растут и расходы на оборону в странах-участниках – в прошлом году они превысили один триллион долларов, что в 22 раза больше российских трат в этой сфере.

В свою очередь, Россия неоднократно давала понять западным странам, что не собирается ни на кого нападать. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, НАТО использует сложившуюся ситуацию, чтобы стягивать военные контингенты на свой восточный фланг.

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