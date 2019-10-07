Спикер Госдумы России объяснил, кто продвигает в ПАСЕ двойные стандарты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что в ПАСЕ сейчас много политики, направленной не на объективность.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Политику двойных стандартов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) инициируют и продвигают страны-сателлиты США: государства Прибалтики, Польша Украина и Грузия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если мы говорим о ПАСЕ, это парламентская структура, и она должна на себя брать именно эту составляющую как приоритет, значит, заниматься гармонизацией законодательства, вырабатывать модельные законы для того, чтобы противостоять общим вызовам", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в ПАСЕ сегодня много политизированности, основанной на двойных стандартах.

"А в ПАСЕ сегодняшнего дня не просто очень много политики, хотя, наверное, без политики не обойдешься, но политики, которая направлена не на объективность, а как раз базируется на двойных стандартах, где пытаются остановить развитие нашей страны, цепляются за другие страны, которые проявляют больший суверенитет в выработке решений или имеют собственную позицию", - пояснил Володин.

"Обратите внимание на то, что, как правило, такую повестку инициируют, и дальше продуцируют страны-сателлиты Соединенных Штатов Америки: Прибалтика, Польша, Украина, Грузия", - сказал он.

При этом, считает Володин, если бы эти страны думали о полноценном развитии, они бы не пошли на конфронтацию.

"Если бы они думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли вот на такие шаги. Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах - принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства", - заявил спикер Госдумы.

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