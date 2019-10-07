В Южной Осетии появилась улица Путина

На улице, названной в честь российского лидера, расположен новый университетский комплекс, Аллея славы, стадион.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.

По его словам, улица Московская переименована в улицу Владимира Путина.

"С сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично", - сказал Кочиев.

Он добавил, что переименование улицы Московской комиссия обсуждала давно. При этом решение принято специально 7 октября - в день рождения Путина.

Отмечается, что на улице, названной в честь российского лидера, расположен новый университетский комплекс, Аллея славы, стадион Южной Осетии.

Также в Цхинвале есть микрорайон "Московский", в котором накходится переулок с именем Владимира Путина.

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