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Пока вы спали: танки у сирийской границе, договоренности по Brexit

© AP Photo / Alastair Grant
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе, видеозаписи с турецкими войсками опубликовал канал RT.
На одном из видео запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113. На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.

На кадрах видны бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерия. Колонна состоит приблизительно из 130 автомобилей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в начале октября, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

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Комитет сената США занизил показатели популярности RT

Специальный комитет по разведке сената США в своем докладе о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году использовал неполные данные о популярности телеканала RT, занизив их в разы, такой вывод следует из опубликованной во вторник второй части доклада, пишет РИА Новости.

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В 85-страничном документе заявляется о подтверждении выводов американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы посредством соцсетей - что неоднократно опровергалось Кремлём и Белым домом.

"По состоянию на февраль 2019 года, у RT было почти 3,3 миллиона глобальных подписчиков на своем канале YouTube. В 2013 году RT стал первым "новостным каналом", который заявил, что набрал один миллиард просмотров на YouTube, а в 2017 году канал YouTube RT набрал пять миллиардов просмотров", - говорится в докладе сенаторов США.

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При этом, по подсчетам Google, на начало октября этого года число подписчиков канала RT - почти 15 миллионов.

Европарламент и Brexit

Европарламент, который должен ратифицировать договор о Brexit, не намерен соглашаться на сделку любой ценой, говорится в заявлении главы Европарламента Давида Сассоли.

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Договор об отделении, то есть об условиях "развода" Великобритании и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Этот договор был отклонен парламентом страны. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией.

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Британия, которая по нынешнему плану должны выйти из ЕС 31 октября, недавно сделала Евросоюзу ряд предложений по решению проблемы "бэкстоп", и в настоящее время между Еврокомиссией от имени Евросоюза и страной идут переговоры. Как заявил Сассоли, Европарламент изучил предложения Британии, однако они далекими от того, на что ЕП может согласиться.

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"Как я объяснил (премьеру Великобритании Борису) Джонсону, парламент не согласится на сделку любой ценой. Мы не согласимся на договоренность, которая подрывает Соглашение Страстной пятницы (по Ирландии – ред.) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка", - заявил он, цитируемый РИА Новости.

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