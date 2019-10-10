Мир за сутки: форум в Приднестровье, санкции против Турции, спутники на орбите

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Приднестровский международный инвестиционный и экономический форум (ПМИЭФ-2019) состоится 10-11 октября в Тирасполе, сообщает РИА Новости.

Откроется ПМИЭФ пленарным заседанием "Будущее Приднестровья: вызовы, стратегия, механизмы достижения успеха". Первый день будет посвящен обсуждению тем, отражающих перспективы развития IT-отрасли и вложения в неё. Главной темой второго дня станет туризм. Пленарная сессия будет посвящена маркетингу территорий.

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Для участия в форуме уже зарегистрировались более 500 гостей из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для гостей форума будут работать 13 панельных сессий.

Власти непризнанной республики придают большое значение проведению форума.

Санкции против Турции

Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных чиновников, говорится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Сенаторы также предлагают ввести санкции против энергетического сектора Турции и запретить с ней военное сотрудничество, пишет РИА Новости.

"Ввести санкции в отношении активов в США против следующих политических лидеров: президента, вице-президента, министра иностранных дел, министра финансов, министра торговли, министра энергетики и природных ресурсов", — отмечается в документе.

Предполагается, что санкции против энергетического сектора будет распространяться на любых иностранных граждан, которые поставляют товары и услуги, технологии, информацию и другую помощь для "поддержки внутреннего турецкого производства топлива и природного газа для их использования вооруженными силами".

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Также предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 "существенным" нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA), "что влечет автоматические санкции против Анкары", говорится в документе.

Кроме того, предлагается установить запрет на оказание военной помощи Турции, в частности на продажу военной продукции, услуг, технологий и материалов для вооруженных сил республики, а также запретить поставку боеприпасов для турецкой армии.

Россия вывела на орбиту европейский и американский спутники

Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетные орбиты европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Об этом сообщает компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса" (дочка "Роскосмоса").

"Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B"... "Подтверждено отделение Mission Extension Vehicle-1. Миссия успешна!" — говорится в сообщениях компании в социальной сети Twitter.

Таким образом, успешно завершена рекордная по длительности миссия ракеты "Протон".

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Накануне в 13.17 мск "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя иностранными спутниками стартовал с космодрома Байконур. Примерно через десять минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед тем как отправить спутники на целевые орбиты, "Бриз-М" совершил пять включений двигателя.

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