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Протесты в Эквадоре

Протесты в Эквадоре: пострадали почти 450 человек

© AFP 2019 / CRISTINA VEGA
В мире
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Почти 450 человек, включая полицейских, пострадали в ходе протестов в Эквадоре, говорится в заявлении главы МВД страны Марии Паулы Ромо.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В ходе начавшихся несколько дней назад манифестаций в Эквадоре пострадали в общей сложности почти 450 человек, из них - 86 полицейских.

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Большая часть приходится на беспорядки, произошедшие в столице страны городе Кито. Помимо этого, еще 360 человек обратились за медицинской помощью. При этом отмечается, что у большинства наблюдались проблемы с дыханием.

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Министр заверила, что погибших в результате столкновений с полицией нет. Она добавила, что количество задержанных составляло 714 человек, при этом некоторые из них уже были освобождены.

Ранее помощник президента страны Хуан Себастьян Ролдан сообщил в Twitter о 700 задержанных.

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В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.

Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и перенес штаб-квартиру правительства из Кито в крупнейший город Гуаякиль на западе страны.

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Теги:
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