В Сирии погиб первый турецкий военный

Турецкое военное ведомство сообщило, что число нейтрализованных в ходе операции террористов достигло 277 человек: отмечается, что операция продолжается в запланированном режиме.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минобороны Турции Хулуси Акар.

"Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении министра.

При этом отмечается, что число нейтрализованных в ходе операции "террористов РПК-YPG" достигло 277 человек. Сама операция продолжается в запланированном режиме.

"Операция "Источник мира" успешно продолжалась ночью с суши и воздуха. Выявленные цели были обстреляны ВВС и средствами огневой поддержки", - говорится в сообщении минобороны.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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