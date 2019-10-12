Пока все спали: фиаско Молдовы, смерть Роберта Форстера и новая криптовалюта

Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу потерпела выездное поражение от команды Андорры в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года.

Подопечные Семена Альтмана остались в меньшинстве во втором тайме после того, как вторую желтую карточку (на 55-й минуте) арбитр показал Раду Гынсарю.

В итоге хозяева сумели забить свой первый гол в этом отборочном цикле. На 63-й минуте мяч в сетку ворот Алексея Кошелева после подачи углового отправил полузащитник Марк Валес - 1:0. Этот мяч стал единственным в поединке.

После этого поражения молдавская команда (3 балла) опустилась на последнее место в группе "Н", пропустив вперед Андорру (3 очка). После семи встреч лидирует команда Турции (18 очков), на второй позиции французы (18 баллов), затем располагаются Исландия (12 очков) и Албания (9 баллов).

Сборная Молдовы 14 октября примет команду Албании.

Молодежка - пример для взрослых

А вот молодежная сборная страны по футболу своих сверстников из Уэльса победила дома со счетом 2:1.

Встреча в рамках отбора на Евро-2021 состоялась в Оргееве. Счет на 24-й минуте открыл полузащитник гостей Нейтан Броадхед, но молдавские футболисты вышли вперед благодаря дублю полузащитника тираспольского "Шерифа" Александра Белоусова (41-я минута и 47-я минута пенальти).

Несмотря на удаление за вторую желтую карточку защитника Кристиана Урсу (54-я минута), отечественные футболисты довели матч до победы и поднялись на третью строчку в промежуточной турнирной таблице группы 9.

Следующий матч молодежка сыграет 15 октября в Бельгии.

Не стало Роберта Форстера

Американский актер Роберт Форстер, номинированный на "Оскар" за роль поручителя в криминальной драме Квентина Тарантино "Джеки Браун", умер на 79-м году жизни, пишет издание Hollywood Reporter.

Уточняется, что Форстер скончался в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер боролся с раком мозга.

Помимо роли в фильме "Джеки Браун" Форстер также сыграл шерифа Фрэнка Трумена в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017). Он также известен по главной роли в фильме "Холодным взором" (1969).

В 1997 году он был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Джеки Браун" (1997). Еще Форстер сыграл в фильмах "Отряд "Дельта" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001) Дэвида Линча, "Как Майк" (2002) и других.

Есть ли потенциал у Libra?

Корпорации Visa, MasterCard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Компании заявили, что они видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По словам представителя Stripe, его компания поддерживает проект и "остается открытой для работы с Ассоциацией Libra на более позднем этапе".

Представитель Visa в свою очередь заявил, что компания "продолжит проводить оценку, и окончательное решение будет зависеть от ряда факторов, в том числе способности Ассоциации удовлетворить все необходимые ожидания регуляторов".

На прошлой неделе компания PayPal также объявила о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, уточняет РИА Новости.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют еще компании по всему миру. Среди них Vodafone, Uber, Booking Holdings. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook - Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK