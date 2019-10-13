Пока все спали: призыв пожарных, очередное ДТП, жертвы тайфуна

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Новоаненском районе рядом с селом Мирное. Кадры последствий аварии появились в сети.
Причины ДТП расследуют правоохранительные органы.
Пожарные выступили с призывом
Количество происходящих в Молдове аварий спровоцировало общественность на запуск инициативы "Стоп алкоголю за рулем".
К этому своеобразному флешмобу присоединились и пожарные. В части, расположенной в Дурлештах, они выложили соответствующую надпись из огнетушителей, касок и шлангов.
Тайфун в Японии
Количество жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло уже 18 человек. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.
Еще 13 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна.
Детский фестиваль
Юбилейный международный фестиваль незрячих детей "Белая трость", который соберет самых ярких участников прошлых фестивалей и пригласит для выступления новых "звездочек", пройдет в воскресенье в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
В этом году в фестивале примут участие много талантливых ребят, которых пригласили в Москву по итогам межрегиональных отборочных туров в разных городах всех восьми федеральных округов. Кроме того, на фестиваль приезжают юные талантливые дети из стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины.
Вместе с юными дарованиями на сцене фестиваля выступят артисты российской эстрады Игорь Николаев, Алсу, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Валерия, Анита Цой, Витас, Марк Тишман, группа "А-Студио", Николай Фоменко, Светлана Сурганова, Интарс Бусулис.
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