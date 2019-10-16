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Джо Байден

Мир за сутки: смерть молдавской актрисы, протесты в Барселоне, прогнозы Байдена

© REUTERS / Brennan Linsley, File
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КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Скончалась румынская актриса родом из Молдовы Тамара Бучучану, известная ролью учительницы в фильме "Лицеисты". Умерла она на 91 году жизни от хронического сердечного заболевания.

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© Fotolia / Tyler Olson
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Тамара Бучучану родилась в Бендерах, работала в театре "Одеон" в Бухаресте, на ее счету более 1500 ролей в театре и кино.

Восемь лет назад в знак признательности в честь Бучучану появилась звезда на Аллее славы в Бухаресте.

Останки жертв политических репрессий перезахоронят в Тирасполе

Церемония перезахоронения 372 останков жертв политических репрессий 30-х годов прошлого века пройдет в Тирасполе 30 октября, сообщили в пресс-службы лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

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По данным пресс-службы, в течение нескольких лет специалисты эксгумировали и перезахоронили на тираспольском Мемориале жертвам политических репрессий останки более 1500 репрессированных. Красносельский обсудил с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой организационные вопросы предстоящего траурного мероприятия, во время которого предполагается проведение совместной службы представителей различных религиозных конфессий.

"Мы не знаем, какого вероисповедания были погибшие от пуль жертвы. Проводить их в последний путь – наша святая обязанность. И в наших силах сделать так, чтобы прозвучала именно та молитва, которая нужна для упокоения души каждого", – приводит пресс-служба слова Красносельского.

В пресс-службе добавили, что 30 октября в мемориальном комплексе запланировано открытие нового храма "во имя новомученников и исповедников Церкви Русской", где состоится служба, а также музея жертв политических репрессий.

На улицах Барселоны начались столкновения протестующих с полицией

Полиция вытеснила демонстрантов от здания представительства правительства Испании в Барселоне, однако протесты перекинулись на соседние улицы.

Радикалы переворачивали и поджигали контейнеры, картон, мусор, чтобы преградить путь стражам правопорядка. В результате на улице образовалась стена пламени.

На записи видно, что полиция первое время наблюдала за тем, как демонстранты разжигают огонь. Через некоторое время стражи порядка побежали через пламя навстречу к протестующим. Они применили против участников беспорядков дубинки и резиновые пули.

Женщина во время дождя
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Массовые акции протеста начались вечером перед представительствами правительства Испании в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. После того как основная часть протестующих разошлась, начались столкновения с полицией.

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Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне. Несколько человек задержали. Информации о пострадавших пока нет.

Байден предрек распад НАТО

 Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать, сообщает РИА Новости.

"Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. ... У нас будут настоящие проблемы", - сказал Байден на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.

Он назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим президентом", который, по его мнению, ничего не смыслит во внешней политике и "действует из страха за свое собственное переизбрание".

Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом бывший вице-президент отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.

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В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой ИГ*.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден претендует на выдвижение от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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