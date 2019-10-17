Пока вы спали: ДТП в Слободзее, акции протеста в Барселоне, санкции против Турции

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КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. ДТП случилось в Слободзее: водитель потерял сознание и врезался в дерево.

Volkswagen Sharan под управлением жителя села Чобручи направлялся в сторону Тирасполя.

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Очевидцы вызвали скорую помощь. С места ДТП водителя был госпитализирован в Слободзейскую центральную районную больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и закрытый перелом кисти.

Рядом с водителем в машине находилась его 41-летняя супруга. Она не пострадала. Оба они были пристегнуты ремнями, а от удара о дерево сработали подушки безопасности.

Как стало известно, по пути следования за рулём водитель потерял сознание, вследствие чего машина съехала с проезжей части. Обстоятельства выясняются.

Турции пригрозили новыми санкциями

США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин. Президент США Дональд Трамп предупредил, что турецкую экономику ждут "разрушительные" последствия в случае провала переговоров вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

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Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Американский лидер описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудили действия Анкары.

Россия увеличила вложения в гособлигации США



Россия в августе увеличила вложения в госдолг США на 800 миллионов долларов — до 9,3 миллиарда, свидетельствуют данные американского Минфина, сообщает РИА Новости.

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Из этой суммы 6,259 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, остальное — на краткосрочные. Это первое повышение вложений в американские гособлигации в этом году.

При этом Москва по-прежнему не входит в тридцатку крупнейших держателей долга Соединенных Штатов, значительно сокращая показатели с апреля 2018-го. Несущественное наращивание фиксировалось только в сентябре и октябре того же года, но уже в ноябре тенденция к снижению восстановилась.

В центре Барселоны продолжаются массовые выступления

Лидером в списке крупнейших держателей на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,175 триллиона долларов (рост на 45 миллиардов долларов). Далее следует Китай с 1,103 триллиона долларов (снижение на семь миллиардов долларов). На третьем месте с большим отрывом расположилась Великобритания с почти 350 миллиардами долларов (плюс 16 миллиардов долларов).

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE Протесты в Барселоне

В центре Барселоны в ночь на четверг продолжаются беспорядки, которые начались после митинга, радикалы соорудили баррикады, подожгли мусорные контейнеры, машины, мотоциклы.

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Ранее у здания совета произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Радикалы забрасывали полицейских, которые стояли в оцеплении, банками, бутылками, камнями и другими предметами. В ответ стражи порядка применили дубинки и смогли оттеснить протестующих.

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