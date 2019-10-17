Cделка по Brexit может быть ратифицирована до 31 октября

Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Обновлённая договоренность о Brexit может быть ратифицирована до даты выхода Великобритании из ЕС - 31 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного переговорщика ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Я уверен, что она может быть поддержана и ратифицирована до 31 октября", - сказал Барнье.

Если обновленная договоренность будет ратифицирована в указанные сроки, это может позволить провести организованный выход страны из союза в соответствии с договором о "разводе", без дополнительной отсрочки даты Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал достижение соглашения по Brexit, однако отметил, что нужно оставаться "осторожными" до момента его ратификации британским и европейским парламентами.

"Мы получили хорошую новость с заключением договора, который представляется позитивным для Европейского союза и британской стороны. Сейчас надо переходить к другим этапам", - сказал Макрон.

Ответ дан: страшит ли Brexit граждан Молдовы, работающих в Великобритании>>>

При этом французский лидер добавил, что стоит "оставаться осторожными" до момента ратификации соглашения европейским и британским парламентами.

"Это соглашение, я думаю, позволяет ответить на политические и технические обеспокоенности, которые были и с нашей стороны, и со стороны Великобритании. Мы соберемся сегодня после обеда. Затем соглашение должно пройти ратификацию в европейском и британском парламенте. И тогда это можно будет считать завершенным. Но на данном этапе мы можем быть только удовлетворены, что переговоры привели к чему-то позитивному", - отметил Макрон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK