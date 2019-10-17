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Флаг ЕС в Лондоне

ЕС и Великобритания достигли договоренности по Brexit

© AP Photo / Matt Dunham
В мире
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС, говорится в Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

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"Когда есть воля, есть и договоренность - и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства... Я рекомендую саммиту принять эту сделку", - написал он.

В сообщении Юнкера отмечается, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что также принимает ее.

Горы, архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Джонсон призвал парламент в субботу поддержать документ.

"Мы достигли отличного нового соглашения, которое отдает контроль (за своими делами) в руки Британии. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами – такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология", - написал Джонсон в Twitter.

Европарламент не будет голосовать по договору об условиях Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании, говорится в заявлении Европарламента.

"Парламент напомнил, что он не будет проводить голосование по согласию до тех пор, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС", - отмечается в нем.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией.



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