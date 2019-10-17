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В СК России раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100

© Photo : Следственный комитет РФ
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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" с 78 пассажирами на борту, 5 мая вечером совершил жесткую посадку в Шереметьево

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Большинство пассажиров самолета SSj100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли не от удара, а от дыма и огня, сообщают в четверг российские СМИ.

Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© Photo : Следственный комитет РФ
Катастрофа Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево: предварительный отчет

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером совершил жесткую посадку в Шереметьево. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек, всего на борту самолета находились 78 человек.

По словам руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунда Ложиса, все произошло очень быстро. Многие пассажиры не успели покинуть самолет, уточнил Ложис , передает радио Sputnik с ссылкой на "Коммерсант".

Ложис отметил, что во время пожара в воздух выделялись опасные вещества топлива и обшивки салона.

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Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi SuperJet-100 предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов, сообщается на сайте СК РФ.



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