США предоставили России информацию о готовившихся терактах

Глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что спецслужбы России и США всегда придерживаются рабочих контактов, независимо от внешнеполитической ситуации.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Соединенные Штаты Америки недавно предоставили России информацию о готовившихся на территории страны терактах, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

"Совсем недавно американцы нам предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны", — сказал Бортников на XVIII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи. © Sputnik / Игорь Зарембо В ФСБ рассказали о предотвращенных терактах в четырех городах России

По его словам, на данном этапе Россия и США восстанавливают контакты по вопросам кибербезопасности. В частности, обсуждение активно ведется в формате "2+2" в Женеве.

"Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с ЦРУ, ФБР, с Агентством по противодействию наркотикам", - охарактеризовал ситуацию Бортников.

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Бортников подчеркнул, что ФСБ России и спецслужбы США всегда придерживаются рабочих контактов, независимо от внешнеполитической ситуации.

"Политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной, от этого зависит очень многое", - отметил глава ведомства.