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Михаил Горбачев

Пока вы спали: радары в Кишиневе, пошлины США против ЕС, обращение Горбачева

© Sputnik / Леонид Палладин
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования сообщила о трассах, на которых в пятницу, 18 октября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

Человек закрылся подушкой, архивное фото.
© CC0 / Wokandapix
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- M 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40; 70 – 103 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры, 12 – 36 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 - 13 – 42 км;

- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

- R 14: R6 – Кодру Ноу – Сороки, 0 – 23 км;

- R 16: Бельцы – Фалешты –  Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

- R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

- R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

- R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

- G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;

- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 0 – 20 – 65 км.

Пошлины США против Евросоюза

США вводят новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это решение стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Соединенных Штатов от 2004 года, сообщает РИА Новости.

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В начале октября арбитры ВТО, наконец, подтвердили объём товаров, на который могут быть установлены дополнительные американские пошлины. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше, в общей сложности, 7,496 миллиарда долларов в год, сообщила тогда организация.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер при этом объявил о твердом намерении ввести эти пошлины - 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. А госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза.

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Президент США Дональд Трамп, комментируя решение арбитров ВТО на днях, назвал его победоносным. Американский лидер добавлял, что ни у кого не должно быть сомнений в правоте Соединенных Штатов, поскольку решение было вынесено организацией, которая крайне редко принимала их сторону.

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

По словам Горбачева, он "не хочет навязываться в советчики" мировым лидерам и только в определенных случаях обращается к ним — как правило в коротком письме. Кроме Путина, экс-президент СССР также обращался к Эммануэлю Макрону.

"На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — сказал политик.

Горбачев подчеркнул, что он "никуда не прячется" и не скрывает своего мнения, которое высказывает в интервью и статьях, публикующихся в России и за рубежом.

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