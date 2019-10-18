Симоньян: борщ, майонез, укроп, пирожки нарушили "законы Цукерберга"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала блокировку в Facebook проекта с рецептами русской кухни.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на блокировку в Facebook страницы проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.

"Борщ, майонез, укроп, пирожки - все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания. Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли", - написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил страницу проекта RT Russian Kitchen.

Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля написал в своем аккаунте в Facebook, что на странице было 40 тысяч подписчиков.

По его словам, техподдержка соцсети не отвечает, администраторам группы перед удалением приходило предупреждение о том, что с аккаунта страницы якобы рассылался спам, а через три дня страницу без уведомлений удалили.

В мае американская компания Facebook в сообщила об удалении около 100 российских "недостоверных" аккаунтов, освещавших события на Украине.

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